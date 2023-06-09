В Киеве ограбили атташе посольства США. Об этом сообщает газета Vesti.ua со ссылкой на источники в нацполиции.

«Вечером 7 июня в полицию Киева обратился атташе посольства Соединенных Штатов Америки на Украине. Он заявил, что его обворовали в парке Шевченко», — говорится в сообщении издания.

По информации Vesti.ua, был украден IPhone 12 и кошелек с банковскими картами. С одной из карт грабитель успел снять $400.

При этом другой источник газеты сообщил, что атташе находился в состоянии алкогольного опьянения и потерял свои вещи в одном из заведений. Все его вещи были застрахованы, в полицию он обратился ради страхового возмещения.

Аналогичный случай уже происходил на Украине. 26 июня 2021 года в Киеве обокрали сотрудницу посольства США Ейрин Захер. В ресторане из ее сумки злоумышленники похитили кошелек с деньгами и смартфон стоимостью около 65 тыс. рублей. Кроме того, были похищены водительские права и дипломатическое удостоверение.