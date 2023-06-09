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Эксперт посоветовал не брать в дорогу молочные продукты

Специалист по питанию Верис: не стоит брать в дорогу молочные и кисломолочные продукты
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Эксперт по диетическому питанию Артем Верис посоветовал не брать в дорогу молочные и кисломолочные продукты.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 8 июня, он объяснил, что при неправильном хранении такие продукты быстро портятся. Кроме того, быстро испортиться могут сосиски и вареные колбасы. Лучше заменить их на запеченное мясо.

Помимо этого, по словам эксперта, лучше не брать в дорогу соленые снеки, пишет сайт kp.ru. Орехи, чипсы, сухарики и копченые сыры вызывают жажду и провоцируют задержку жидкости в организме. Это приводит к нарушению водно-солевого обмена и отекам, пишет RT.

В качестве альтернативы специалист посоветовал выбирать обычные орехи без специй и овощные палочки.

Для комфортного путешествия эксперт посоветовал рассчитать оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов и внедрить их в свой дорожный рацион.

6 июня диетолог Herbalife Nutrition Ричард Эллисон рассказал, чем нужно завтракать для снижения уровня холестерина в крови. По его словам, это овсянка, яйца, тосты, смузи и греческий йогурт, отмечает телеканал «360».

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В декабре прошлого года врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что сливочное масло и сыр можно назвать самыми вредными молочными продуктами.

Он отметил, что употребление сыра у некоторых людей может вызвать мигрень, поскольку он содержит тирамин. Также из-за избыточной солености он может быть вреден людям, которые страдают гипертонией.

Ранее Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда» развеял популярный миф о вреде молока для взрослого человека. По его словам, если у человека нет непереносимости лактозы, молоко — это хороший, полноценный продукт для питания человека в любом возрасте. Этот продукт богат кальцием, белками, минералами и витаминами.

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