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Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса

Глава Крыма Аксенов заявил, что цели спецоперации России на Украине будут скорректированы
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Глава Крыма Сергей Аксенов 8 июня прокомментировал ход спецоперации на Украине.

Как отметил Аксенов, ситуация в зоне боевых действий постоянно меняется, в связи с этим цели российских военных будут скорректированы.

По словам главы Крыма, он изначально полагал, что если большая часть Украины не будет демилитаризована, то страна быстро вступит в НАТО и Евросоюз (ЕС).

«И дальше нам с ними вообще будет затруднительно о чем-то говорить, что-то строить и все остальное», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Аксенов подчеркнул, что крымчанам в ходе спецоперации ничто не угрожает.

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Ранее в этот день Аксенов заявил, что для защиты Крымского моста были приняты все необходимые меры. Его защищают системы противовоздушной обороны (ПВО). Между тем проезд со стороны Крыма и Краснодарского края осуществляется в обычном режиме, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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