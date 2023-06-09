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Кравцов заявил о создании в России модели идеальной школы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о создании модели идеальной школы на открывшемся в Казани международном форуме министров образования. Корреспондент «Известий» Иван Кузьмин в четверг, 8 июня, узнал о том, что обсуждалось на форуме.

В начале мероприятия выступил с обращением президент России Владимир Путин, который поприветствовал участников форума, министров дошкольного, общего и высшего образования из разных государств.

После этого на форуме выступил Кравцов, который представил созданную в РФ модель идеальной школы.

«Готовы рассказать, показать, как обеспечивать высокие качества образования, развитие таланта школьников, организация профориентации, воспитания, здоровья <…> Очень важна инфраструктура, но очень важна и методика», — рассказал министр просвещения.

Он подчеркнул, что Россия собрала весь международный опыт по организации профобразования у школьников и готова поделиться им с представителями других стран.

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Ранее, 31 мая, министр просвещения Сергей Кравцов и вице-премьер Татьяна Голикова в координационном центре правительства РФ подвели итоги первого года работы федеральной программы «Профессионалитет».

Программа «Профессионалитет» вошла в число 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В ближайшие пять лет по программе должны будут подготовить более 1 млн кадров. Для этого к концу 2026 года будет создан 861 образовательно-производственный кластер.

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