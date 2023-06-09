Источники «Известий» раскрыли подробности плана контрнаступления ВСУ

Замысел контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в том, чтобы ударами на трех направлениях выйти в район города Токмак, взломав первую линию российской обороны. Затем они собираются нанести удар в сторону Бердянска и, возможно, Мариуполя, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

«Ситуация остается сложной, хотя противник и понес потери, у него еще достаточно сил и средств для продолжения атак. Вооруженные формирования Украины продолжают активно прощупывать оборону и пытаются найти возможности для продолжения наступления», — подчеркнул собеседник «Известий».

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в ночь на 8 июня российские войска отбили мощные атаки ВСУ на запорожском направлении. В них участвовали подразделения 47-й механизированной бригады ВСУ численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники.

Украинские вооруженные формирования наступали на четырех направлениях, но были вовремя обнаружены российской разведкой, в ходе боя остановлены и с большими потерями отошли на исходные позиции. По украинским подразделениям был нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

В ходе боя, который длился два часа, они потеряли 30 танков, 11 БМП, до 350 человек личного состава. Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что 7 июня в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях Вооруженные формирования Украины потеряли не менее 945 боевиков, 33 танка, 28 БМП, 38 бронемашин, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и другую военную технику.

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