Реклама
Прямой эфир
Общество
В Гидрометцентре рассказали о резком ухудшении погоды в Сибири
Мир
Такер Карлсон проигнорировал претензии Fox News к своему новому шоу
Мир
AP News сообщил об усталости стран ЕС от солидарности с украинскими беженцами
Армия
Источники «Известий» раскрыли подробности плана контрнаступления ВСУ
Мир
Кива обратил внимание на отсутствие Залужного на встрече с Зеленским
Мир
В США допустили обсуждение Байденом и Сунаком поставок F-16 Украине
Наука и техника
Программа подготовки космонавтов к полетам на РОС будет готова к 2025 году
Мир
Африканские страны предложили посредничество РФ и Украине в обмене пленными
Мир
Зеленский провел «важную встречу» с командованием ВСУ
Культура
Любимова озвучила прогнозируемую сумму сборов кинопроката в России
Мир
Трампа вызвали в суд из-за хранения секретных материалов
Мир
В США назвали условие для дальнейшей помощи Украине
Сюжет:

Источники «Известий» раскрыли подробности плана контрнаступления ВСУ

0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замысел контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в том, чтобы ударами на трех направлениях выйти в район города Токмак, взломав первую линию российской обороны. Затем они собираются нанести удар в сторону Бердянска и, возможно, Мариуполя, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

Бесплотные атаки: попытки наступления ВФУ теряют интенсивность
Пик активности противника уже позади и стоит ожидать ответного удара нашей армии, считают эксперты

«Ситуация остается сложной, хотя противник и понес потери, у него еще достаточно сил и средств для продолжения атак. Вооруженные формирования Украины продолжают активно прощупывать оборону и пытаются найти возможности для продолжения наступления», — подчеркнул собеседник «Известий».

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в ночь на 8 июня российские войска отбили мощные атаки ВСУ на запорожском направлении. В них участвовали подразделения 47-й механизированной бригады ВСУ численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники.

Украинские вооруженные формирования наступали на четырех направлениях, но были вовремя обнаружены российской разведкой, в ходе боя остановлены и с большими потерями отошли на исходные позиции. По украинским подразделениям был нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

В ходе боя, который длился два часа, они потеряли 30 танков, 11 БМП, до 350 человек личного состава. Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что 7 июня в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях Вооруженные формирования Украины потеряли не менее 945 боевиков, 33 танка, 28 БМП, 38 бронемашин, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и другую военную технику.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Темная встреча: ВС РФ отбили массированные ночные атаки на юге

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023