Любимова заявила о провальных попытках отменить российскую культуру

Вычеркнуть Россию из мировой культурной системы не удалось, несмотря на многочисленные попытки. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказала «Известиям» глава Минкульта РФ Ольга Любимова.

Она отметила, что речь идет не только о бессмертных классиках, но и о современных деятелях искусства с их произведениями. В частности, министр упомянула кинематограф.

«На всех в мире крупных рынках аудиовизуального контента российские сериалы, кино и, разумеется, анимация так или иначе присутствуют. И если в Гонконге это полный фурор, то в Каннах проделывается огромный путь, и российские продюсеры туда всё равно попадают», — подчеркнула Любимова.

По ее словам, до сих пор имеют место абсурдные заявления и выпады, однако они воспринимаются уже не так болезненно, как бывало поначалу.

«Если мы посмотрим на афишу этого года, становится понятно: никто русскую культуру, например, в Италии, не отменял», — заключила собеседница «Известий».

Ранее, 25 мая, сообщалось, что в 2024 году в Венеции будут представлены произведения российского совриска. Проект готовится в соотрудничестве с Центром изучения российского искусства при институте Ка’ Фоскари. Уже сейчас там можно увидеть инсталляцию художницы Лидии Руссковой-Хасая. Арт-объект высотой в 3 м представляет собой белую светящуюся дверь, которая символизирует собой портал в безграничный диалог между творцами всех стран, культур и народов.

Попытки отмены русской культуры в странах Запада начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства