Венеция увидит работы российских художников в 2024 году

Уже в 2024 году венецианские ценители искусства смогут познакомиться с произведениями российского совриска, рассказал «Известиям» руководитель международного культурного центра CREA (Джудекка, Венеция) Пьер Паоло Шельси.

«Уже в 2024 году мы будем готовиться к биеннале и проведем два важных проекта. Первый пройдет в сотрудничестве с организацией Shape Arts из Лондона, которая занимается поддержкой художников, имеющих те или иные особенности развития или физических возможностей. Второй — совместно с Центром изучения российского искусства при институте Ка’ Фоскари в Венеции покажем работы ряда российских художников», — сказал Шельси.

Уже сейчас в центре можно увидеть инсталляцию российско-грузинской художницы Лидии Руссковой-Хасая. Арт-объект высотой в 3 м представляет собой белую светящуюся дверь, которая символизирует собой портал в безграничный диалог между творцами всех стран, культур и народов.

По мнению эксперта, рано или поздно Россия вернется на международную арт-сцену и займет в ней свое место.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Россия вернется на международные арт-ярмарки и выставки»