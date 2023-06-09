Более 50 новых кинотеатров откроются в новых регионах до конца 2023 года

Министр культуры Ольга Любимова рассказала «Известиям», что к концу 2023 года на новых территориях РФ откроется еще 29 кинотеатров.

«До начала спецоперации на территории Донбасса было два кинотеатра вообще, во всех четырех регионах. На сегодня их уже 22, к концу года будет 51», — рассказала Любимова.

По ее словам, большую роль в этом процессе играет Фонд кино, который взял на себя функции прокатчика в Донбассе.

Это не единственные культурные процессы, которые происходят на новых территориях при участии Минкультуры РФ — так, более 1,5 тыс. единиц реквизита передано в театры Донбасса, а Музей иконописи Андрея Рублева готовит большую экспозицию вместе с Луганским музеем.

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