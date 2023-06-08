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Информации о закрытии пляжей в Хургаде после нападения акулы нет

В АТОР сообщили, что информации о закрытии пляжей в Хургаде после нападения акулы на россиянина нет
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Какой-либо информации о закрытии пляжей в Хургаде после нападения акулы на россиянина нет, с туристами из РФ все в порядке. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян сообщил в четверг, 8 июня.

«С клиентами туроператоров РФ в Египте, по текущей информации, все в порядке. По нашей информации, на текущий момент египетские власти пока не объявляли о закрытии каких-либо пляжей для купания в Хургаде, как и официально не подтверждали и не комментировали этот инцидент. Если это произойдет, мы оповестим туристов в установленном порядке», — сказал Мурадян агентству городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что АТОР разделяет призыв Генконсульства РФ в Хургаде и советует российским туристам строго соблюдать правила поведения на египетских пляжах.

Ранее в этот день россиянин погиб в результате нападения акулы у побережья Хургады, пишет REGNUM. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach.

Генконсул РФ Виктор Воропаев сообщил, что личность погибшего подтвердили египетские компетентные органы. Акула напала на Попова В. Ю. 1999 года рождения. Дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море.

Генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу, передает RT.

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