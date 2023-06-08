Видео. Шойгу проверил на объектах ВС РФ подготовку вооружения к отправке в зону СВО

Видео. Шойгу проверил на объектах ВС РФ подготовку вооружения к отправке в зону СВО

2023-06-08 18:29:24

2023-06-08 18:29:24

2023-06-08 18:29:24

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