Погибшим в результате нападения акулы в Хургаде оказался россиянин

В результате нападения акулы у побережья египетской Хургады погиб россиянин. Об этом 8 июня сообщили в генконсульстве РФ.

«Генеральное консульство России в Хургаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения акулы россиянина», — сказано в сообщении диппредставительства в Telegram.

Как сообщил генконсул РФ Виктор Воропаев ТАСС, личность погибшего подтвердили египетские компетентные органы. Акула напала на Попова В.Ю. 1999 года рождения. На данный момент дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и службой национальной безопасности провинции Красное Море.

О трагедии стало известно ранее в этот день, в соцсетях распространилось видео с места происшествия. Известно, что пляж находится рядом с отелем Dream Beach.

Генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.