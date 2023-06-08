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Мужчина погиб в Москве после наезда мусоровоза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Водитель мусоровоза совершил наезд на человека на территории жилого комплекса «Люблинский парк» в Москве. Об этом сообщает 8 июня пресс-служба столичного управления Министерства внутренних дел (МВД) России.

Трагедия произошла в 14:26 на улице Люблинской.

«Водитель, управляя грузовым транспортным средством, совершил наезд на мужчину, который скончался», — рассказали журналистам в ведомстве.

По сообщениям очевидцев, мужчина гулял во дворе с собакой, когда на него наехал мусоровоз. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Угол падения: ВС встал на сторону столкнувшегося с мотоциклом автомобилиста
Дело отправлено на новое рассмотрение

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что два человека пострадали в результате столкновения автобуса и мусоровоза на юге Москвы. Авария произошла на Ясеневой улице. В ходе попутного движения столкнулись пассажирский автобус и мусоровоз.

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