«Аэрофлот» и «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для иностранных самолетов

Авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» завершили процесс одобрения использования российских воздушных фильтров для самолетов иностранного производства, сообщили «Известиям» в пресс-службе перевозчика 8 июня.

«В рамках проекта освоено производство воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах воздушного судна», — отметили в компании.

Производит фильтры компания «Наука и инновации» при задействовании научного потенциала Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского.

«Многоэтапные испытания показали, что отечественные воздушные фильтры соответствуют всем требуемым техническим характеристикам и имеют расчетный ресурс, превышающий показатели аналогичных компонентов западного производства на 20–25%. Это не только говорит о качестве отечественных фильтров, но и делает их конкурентоспособными и экономически эффективными по сравнению с ранее используемыми импортными изделиями», — подчеркнул перевозчик.

В «Аэрофлоте» отметили, что совместно с «Росатомом» и другими научно-исследовательскими центрами РФ планируют расширить линейку импортозамещенных компонентов для самолетов иностранного производства, используемых авиакомпаниями группы. Там также добавили, что готовы оказать содействие другим отечественным авиаперевозчикам в сертификационных вопросах при применении такой практики.

Ранее, 6 июня, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации рассказали, что первый полет российского SSJ-NEW, который является импортозамещенным вариантом Superjet 100, состоится после того, как оборудование лайнера будет проверено на земле. Отмечается, что впервые SSJ-NEW будет запущен на франко-российских двигателях SaM146, однако корпорация «Иркут» стремилась заменить все импортные детали, поэтому второй полет пройдет уже на отечественных двигателях ПД-8.