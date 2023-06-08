В тюменском озере массово погибла рыба из-за длительной жары

Массовая гибель рыбы произошла в озере Оброчное в Тюмени из-за жаркой погоды, которая стояла в регионе на протяжении двух недель. Информация о случившемся появилась в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Печальная картина на озере Оброчном. Каждый год одно и тоже. Судачки и щуки опять сварились. Белой рыбы не видать», — написал житель города, его цитату приводит портал «Наш город».

Рыбу буквально выбросило на берег озера, отмечает ИА «Ура.ру». По мнению тюменцев, мор произошел из-за отсутствия в воде кислорода. При высоких температурах вода в озере не насыщается кислородом, что убивает его обитателей.

Днем ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в Тюмени из-за обмеления Туры. Сейчас уровень воды в реке составляет минус 20 см над нулем поста.