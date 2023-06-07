Режим повышенной готовности ввели в Тюмени из-за обмеления Туры

В Тюмени ввели режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в реке Тура. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В опубликованном документе говорится, что режим готовности вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, пишет megatyumen.ru.

Органам по ЧС поручили организовать непрерывный мониторинг за обстановкой на реке и принять меры по обеспечению необходимого уровня воды, чтобы коммунальные услуги населению предоставлялись без перебоев. Также необходимо принять меры по предупреждению возникновения и развития ЧС.

Глава региона в своем Telegram-канале пояснил, что уровень воды в Туре в последние годы снижается. Для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий, власти разрабатывают решения, позволяющие обеспечивать работу водозаборных сооружений.

Сейчас уровень воды в Туре — минус 20 см над нулем поста. За минувшие сутки он уменьшился на 1 см. 1 июня он составлял 6 см, а почти за неделю снизился на 26 см.

«Наш город» уточняет, что в конце мая уровень воды в Туре за сутки уменьшился сразу на 8 см. Специалисты успокаивают, что с приходом в область дождей ситуация нормализуется. Так, в 2022 году после обильных дождей й к середине лета река поднялась до 300 см.