Эколог призвал доработать предложение РЭО о запрете выкидывать вещи в общий бак

Инициатива Российского экологического оператора (РЭО) поэтапно отказаться от выброса старой одежды в обычные мусорные контейнеры и установить для этого специальные контейнеры и фандоматы в магазинах требует доработки. Об этом в разговоре с «Известиями» 8 июня заявил заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования, профессор Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд.

Так, по его мнению, вместо того чтобы организовывать подобные пункты сбора в магазинах, которые занимаются продажей одежды и обуви, нужно вернуться к системе по сбору, утилизации, вторичной переработке, которая работала в СССР.

«Собирали, бутылки, бумагу, текстиль. Людей стимулировали: за макулатуру давали талоны на книги, за стеклянную посуду — деньги. У нас по городу ездили так называемые старьевщики, которые собирали одежду. В обмен можно было получить кустарные изделия, сделанные в артелях», — вспомнил Гильденскиольд.

Второе, на что он обратил внимание, это то, что одежду можно было бы перерабатывать вместе с мусором.

«Всё-таки основная масса текстиля — природного происхождения. Там есть синтетическая добавка, чтобы не мялась одежда, но она достаточно небольшая. Почему нельзя сжигать? Здесь не было никогда проблемы, проблема есть со сжиганием химии», — подчеркнул эколог.

По его мнению, путем сжигания мусор можно было бы получить дополнительную энергию.

«Почему не хотят наши промышленники этим заниматься, мне не совсем понятно. С точки зрения экологии — это не та проблема, которая стоит на первом месте. Но если наши переработчики мусора считают это проблемой, то первый шаг здесь, по моему мнению, — установить на контейнерных площадках отдельные контейнеры для сбора одежды и обуви», — подытожил Гильденскиольд.

14 февраля глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала «Известиям», что только 7% отходов в России уходит на переработку, остальное отправляется на полигоны. По ее словам, главная проблема отрасли — медленное внедрение современных технологий: на большинстве предприятий отходы сортируют руками, в результате процент отбора полезного мусора невелик. Ведомство намерено к 2030 году добиться стопроцентной сортировки отходов и вдвое снизить объем их захоронения.