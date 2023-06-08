Высокая пожарная опасность сохраняется в Оренбургской области

Высокая пожарная опасность сохраняется в лесах и степях нескольких районов и округов Оренбургской области. Самый высокий, пятый, класс пожарной опасности ожидается в эти дни в Оренбурге, Орске, Соль-Илецком городском округе, в Новосергиевском, Илекском, Домбаровском, Светлинском, Оренбургском и Тюльганском районах.

В частности, как пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное МЧС, пожары могут возникнуть и распространиться на большие площади из-за порывов ветра до 15 м/с — увеличивается вероятность возникновения очагов пожаров, загорания мусора и сухой травы.

Ранее, 7 июня, чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозировали на 18 территориях Оренбургской области. За прошедшие сутки количество территорий с высокой пожароопасностью сократилось с 22 до 18.