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Чрезвычайную пожароопасность ожидают на 18 территориях Оренбуржья

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Чрезвычайный класс пожарной опасности спрогнозировали на 18 территориях Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на информацию МЧС.

Высокий риск пожаров отмечается в Оренбурге, Бузулуке, Бугуруслане и Орске, Сорочинском, Соль-Илецком и Кувандыкском городских округах. Также пятый класс пожарной опасности прогнозируют в Бугурусланском, Беляевском, Бузулукском, Тюльганском, Асекеевском, Акбулакском, Шарлыкском, Светлинском, Оренбургском, Новоорском, Илекском, Новосергиевском, Кваркенском и Домбаровском районах.

В МЧС отмечают, что за сутки количество территорий с высокой пожароопасностью сократилось с 22 до 18. Жителей региона просят соблюдать осторожность при обращении с открытым огнем.

В конце мая режим чрезвычайной ситуации ввели в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Ликвидация пожаров осложнялась сильным ветром.

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