Чрезвычайную пожароопасность ожидают на 18 территориях Оренбуржья
Чрезвычайный класс пожарной опасности спрогнозировали на 18 территориях Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на информацию МЧС.
Высокий риск пожаров отмечается в Оренбурге, Бузулуке, Бугуруслане и Орске, Сорочинском, Соль-Илецком и Кувандыкском городских округах. Также пятый класс пожарной опасности прогнозируют в Бугурусланском, Беляевском, Бузулукском, Тюльганском, Асекеевском, Акбулакском, Шарлыкском, Светлинском, Оренбургском, Новоорском, Илекском, Новосергиевском, Кваркенском и Домбаровском районах.
В МЧС отмечают, что за сутки количество территорий с высокой пожароопасностью сократилось с 22 до 18. Жителей региона просят соблюдать осторожность при обращении с открытым огнем.
В конце мая режим чрезвычайной ситуации ввели в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Ликвидация пожаров осложнялась сильным ветром.