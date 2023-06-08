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Байкер избил водителя автомобиля в Оренбурге

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В Оренбурге байкер избил водителя легкового автомобиля отечественного производства за то, что тот якобы наехал на его мотоцикл. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения.

Как пишет Урал56.ру, инцидент произошел на улице братьев Хусаиновых. На кадрах видно, что водитель «Лады» вышел «на разговор» после столкновения. Спустя несколько секунд на него набросился мотоциклист. Мужчин пытались разнять, но вскоре они сами прекратили драку.

56orb.ru, в свою очередь, пишет, что мотоциклисты спровоцировали ДТП. Неизвестно, чем именно водитель разозлил байкеров.

Представители правоохранительных органов пока никак не комментировали случившееся.

Ранее, 21 мая, сообщалось, что в Крымске Краснодарского края зрительница соревнований по мотокроссу бросилась под колеса мотоцикла. На кадрах, которые сняли очевидцы, показано, как женщина выбежала на трассу наперерез одному из участников мотокросса, «сбив» спортсмена.

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