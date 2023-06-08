Рэперша Сафарова разбилась насмерть на мотоцикле в Казани

Рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в результате ДТП с участием мотоцикла в Казани. Об этом 8 июня сообщило издание Kazan first.

Ночью девушка и молодой человек на мотоцикле Suzuki ехали в сторону поселка Дербышки. Навстречу им выехал автомобиль Opel, водитель которого повернул на АЗС через двойную сплошную и не пропустил мотоцикл.

Мотоциклист врезался в бампер автомобиля. От полученных травм 32-летняя Сафарова погибла на месте, состояние 28-летнего водителя не уточняется.

Альбина Сафарова обрела популярность в 2010-х благодаря роликам, где она читала рэп в автомобиле. После чего ей стали поступать предложения о сотрудничестве от музыкантов. Девушка также увлекалась мотоциклами, о чем свидетельствуют ее соцсети.