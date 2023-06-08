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Кем была и чем прославилась погибшая в ДТП рэперша Альбина Сафарова

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Фото: соцсети
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В Казани в результате ДТП погибла популярная в интернете рэп-исполнительница Альбина Сафарова. Девушка активно развивала творческую карьеру и отметилась совместными треками с несколькими исполнителями. Как прославилась молодая артистка и что известно о несчастном случае, читайте в материале «Известий».

Альбина Сафарова — биография

Девушка родом из столицы Татарстана. Как рассказывала в интервью сама Сафарова, читать рэп она начала еще в 14 лет и тогда еще не думала, что это увлечение принесет ей известность.

В 2010 году в Сети стал популярным видеоролик под названием «Брюнетка читает рэп». Главной героиней записи была Сафарова. На кадрах девушка, сидя в салоне автомобиля, зачитала текст группы «АК-47» «Тем кто с нами». Ролик быстро набрал просмотры в социальной сети «ВКонтакте», а затем и на YouTube, а на страницу девушки подписались тысячи пользователей.

Альбина Сафарова
Фото: соцсети
Альбина Сафарова
Фото: соцсети
Альбина Сафарова
Фото: Соцсети
Альбина Сафарова
Фото: Соцсети
Альбина Сафарова
Фото: Соцсети

Благодаря этому «дебюту» исполнительница начала получать предложения от известных рэперов о записи совместных треков. Сафарова задумалась о музыкальной карьере, начала выступать в клубах и записывать собственные песни. Ее фирменным стилем в соцсетях остались видеоролики из салона автомобиля.

Угол падения: ВС встал на сторону столкнувшегося с мотоциклом автомобилиста
Дело отправлено на новое рассмотрение

В 2016 году девушка родила дочь, сейчас девочке семь лет. Подробностями личной жизни интернет-звезда с подписчиками делилась редко. Зато не скрывала своего пристрастия к езде на мотоцикле.

Последний релиз 32-летней артистки — песня «Дилер», записанная вместе с начинающей исполнительницей Камиллой.

В ночь на 8 июня Сафарова погибла в аварии.

Как погибла рэперша Альбина Сафарова

Смертельное ДТП произошло в Казани на улице Мира по направлению улицы Сибирский тракт. Сафарова была пассажиркой мотоцикла Suzuki, которым управлял 24-летний водитель.

В то же время 28-летний мужчина за рулем автомобиля Opel, выполнявший разворот налево, столкнулся с мотоциклом. Оба водителя остались живы, но Сафарова погибла на месте аварии от полученных травм. Степень виновности участников ДТП устанавливается.

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