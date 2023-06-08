Подготовленную к фестивалю набережную в ХМАО разрушила непогода

В Нижневартовске в ХМАО оказалась разрушена набережная, на которой должны были пройти основные события Фестиваля самотлорских ночей. Ураганный ветер повредил все конструкции и декор, установленные в преддверии открытия.

Как пишут очевидцы в городских пабликах, сильный ветер снес все шатры. Те в свою очередь сломали гранитную плитку. Повреждены некоторые припаркованные машины. Разрушены рекламные конструкции, пострадали украшения.

Открытие Фестиваля самотлорских ночей запланировано на пятницу, 9 июня, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в Приморье на 9 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней, града и сильного ветра.