Треснувший мост в Башкирии закрыли на неопределенный срок

В Башкирии в Бураевском районе запретили движение по мосту через реку Быстрый Танып. Переправа находится на трассе Уфа – Бирск – Янаул. На мосту разрушился асфальт, а на поперечной балке образовалась трещина.

В региональном минтрансе ИА «МедиаКорСеть» рассказали, что мост закрыли накануне, 7 июня, а когда откроют — неизвестно. Об этом в ведомстве сообщат дополнительно.

Также министерство опубликовало схему пути объезда переправы. Как пишет агентство, «крюк» предстоит весьма существенный, более 150 км, но иной дороги нет.

Ранее сообщалось, что в Уфе до 2027 года построят два моста, через реки Дема и Белая. Строительством займется компания Dars Development.