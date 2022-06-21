Два новых моста построят в Уфе до 2027 года

Два новых моста будут построены на территории Уфы к 2027 году. Об этом сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Строительством займется компания Dars Development. Мосты будут построены через реки Дёма и Белая. Согласно меморандуму, компания должна финансово обеспечить разработку проектно-сметной документации для строительства. В дальнейшем власти Башкирии привлекут федеральное финансирование.

Строительство объектов начнется в 2024 году.

Старый мост через реку Белую, который был построен в 1956 году, был закрыт на капитальный ремонт в марте 2022 года. Арку моста разберут на металлолом в конце 2022 года. Мост украсит новая арка из более крепкого и долговечного металла.