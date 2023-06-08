В Мурманской области от укусов клещей пострадали 18 человек

В Мурманской области 18 человек обратились к медикам с укусами клещей. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Все обращения зарегистрированы с марта. В ведомстве уточнили, что присасывания клещей произошли на территориях других регионов. Северяне приехали из Карелии, Краснодарского края, Липецкой, Новгородской, Нижегородской, Ярославской, Смоленской, Архангельской областей, Иваново и Орла.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита. Специалисты отметили повышенную активность вредителей в регионе. Всего с начала сезона к медикам обратились свыше 3,5 тыс. человек.