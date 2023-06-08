В мессенджере WhatsApp появятся каналы

В ближайшее время в WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) появятся каналы, говорится в официальном блоге мессенджера в четверг, 8 июня.

«Сегодня мы представляем каналы — простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp», — говорится в официальном заявлении.

Каналы будут находиться на новой вкладке «Актуальное» отдельно от чатов и сообществ. Будет создан каталог каналов с новостями от местных государственных органов, контентом о спорте, увлечениях и о многом другом. Перейти в нужный канал можно будет через поиск по каталогу либо с помощью приглашения.

Админы каналов смогут публиковать в них сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. Кроме того, администраторы получат возможность определять, кому разрешено подписываться на их каналы, убирать свои каналы из поиска по каталогу и запрещать делать скриншоты и пересылать контент из каналов.

Номер телефона и фото профиля администратора не будут видны подписчикам, а номера телефонов подписчиков будут скрыты от всех в канале, включая администраторов. Также никто не увидит, на какие каналы подписан пользователь.

Ранее, 29 мая, стало известно, что WhatsApp тестирует функцию совместного использования экрана, а также новое расположение вкладок в нижней навигационной панели. Нововведение может быть недоступно во время групповых звонков с большим числом участников, а также пользователям со старыми версиями Android.