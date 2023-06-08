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Назван новый способ мошенничества в мессенджерах

В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества в мессенджерах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мошенники стали создавать поддельные аккаунты в мессенджерах, притворяясь знакомыми потенциальных жертв. Об этом 8 июня сообщил банк ВТБ «Известиям».

Новая схема мошенничества раньше активно применялась в социальных сетях. Теперь мошенники пишут в мессенджерах с просьбой перевести деньги через аккаунты, которые содержат фотографии и личные данные знакомых жертвы.

«Клиенты сообщают о случаях, когда от их имени и с их фотографией в мессенджерах пишут близким друзьям или коллегам и просят о помощи под различными предлогами — «взаймы» или в «экстренных ситуациях». Похожие атаки используются много лет — тогда мошенники взламывали аккаунты пользователей в соцсетях, рассказывали о кризисных ситуациях и срочно просили денег», — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По данным ВТБ, с прошлого года активность мошенников в мессенджерах возросла на 12%. Банк порекомендовал пользоваться сервисом «ВТБ Онлайн», чтобы уберечь свои средства. В нем можно скрыть баланс счетов и установить лимиты по операциям, а также быстро заблокировать свой аккаунт.

Также специально созданный раздел «Безопасность» позволяет блокировать кредитные карты и учетную запись в случае экстренной ситуации. Для контроля всех операций по картам и счетам нужно подключить SMS-уведомления и оперативно получать от банка актуальную информацию.

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Откуда у них номера и станет ли такой сценарий обмана массовым

Ранее, 5 июня, МВД РФ рассказало, что мошенники придумали новую схему обмана, по которой злоумышленники рассказывают своим жертвам о похищении человека. Сначала аферисты, представляясь правоохранителями, убеждают свою жертву, что на нее якобы мошенники оформляют кредиты, и предлагают принять участие в операции по их задержанию. Затем граждане якобы в рамках операции переводят им все деньги.

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