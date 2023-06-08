Президент России Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили наращивание торговых связей, реализацию проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики и энергетики. Также в ходе разговора обстоятельно был рассмотрен вопрос обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Кроме того, Путиным и бен Сальманом затрагивались различные аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии других многосторонних организаций.

Ранее, 21 апреля, Путин и бен Сальман рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях.