Россиянка погибла в Турции в результате падения дерева

Туристка из России погибла в турецкой курортной провинции Мугла в результате падения дерева. Об этом сообщает в среду, 7 июня, агентство Anadolu.

По данным агентства, группа туристов направлялась к водопаду в районе Каядиби. При спуске на них упало дерево, у которого из-за дождя размыло корневую часть.

«В результате инцидента пострадали граждане России Алла Медведева (63 года), британка Эмили Гриве (19 лет) и Сервет Чобан (21 год). На место происшествия были отправлены бригады медиков и жандармерии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянка была госпитализирована, однако врачи не смогли спасти ей жизнь. Лечение остальных пострадавших продолжается.

Ранее жительница Саратовской области погибла из-за рухнувшей на нее ветки дерева. Происшествие случилось на остановке общественного транспорта в городе Балаково в середине мая. Незадолго до этого массивная ветка дерева упала на людей около детской площадки с аттракционами в Саратове.