В Саратовской области женщина погибла из-за рухнувшей на нее ветки дерева
Женщина погибла после того, как на нее рухнула ветка дерева в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщили в пятницу, 12 мая, в Следственном управлении СК РФ по региону.
«По факту смерти женщины организована процессуальная проверка», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на место уже выехали следователи. В настоящий момент эксперты проводят осмотр места трагедии.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на главу Балаковского района Сергея Грачева, падение ветки произошло на остановке на улице Шевченко, погибла 61-летняя женщина. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Подобный инцидент произошел 9 мая в городском парке культуры и отдыха Саратова. Массивная ветка дерева упала около детской площадки с аттракционами. В результате погибли женщина и ребенок. Еще одна женщина и двое детей были госпитализированы. Отмечалось, что в тот день в городе наблюдался сильный ветер. Возбуждено уголовное дело.