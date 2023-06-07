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На Гавайях началось извержение одного из самых активных действующих вулканов на Земле

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На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщает геологическая служба США. Потоки лавы сейчас покрывают дно кратера Халемаумау. Объявлен «красный» код авиационной опасности. Килауэа — один из самых активных действующих вулканов на Земле, передает телеканал «Известия». В традиционных верованиях он является местом обитания богини вулканов Пеле.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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