На Гавайях началось извержение одного из самых активных действующих вулканов на Земле

На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщает геологическая служба США. Потоки лавы сейчас покрывают дно кратера Халемаумау. Объявлен «красный» код авиационной опасности. Килауэа — один из самых активных действующих вулканов на Земле, передает телеканал «Известия». В традиционных верованиях он является местом обитания богини вулканов Пеле.

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