Российских и белорусских гребцов допустили на международные соревнования

Международная федерация гребного спорта допустила до соревнований российских и белорусских спортсменов. Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, чиновники разрешили атлетам выходить на старт исключительно в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна, униформы и эмблем, которые указывают на их принадлежность своей стране, передает телеканал «Известия». Участие гребцов, которые связаны со спортивными обществами вооруженных сил и других силовых ведомств, исключено, подчеркивается в сообщении федерации. Кроме того, чиновники собираются проверить биографию атлетов, чтобы убедиться в их непричастности к спецоперации на Украине. При соблюдении всех этих оговорок россиян и белорусов допустят в ограниченном количестве лодочных классов до участия в чемпионате мира по академической гребле. Он пройдет в Белграде с 3 по 10 сентября и станет отборочным к Олимпиаде-2024.

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