Полуденная пушка сделала залп в честь юбилея Мариинской больницы

Выстрел полуденной пушки Петропавловской крепости прогремел в честь 220-летия Мариинской больницы в среду, 7 июня. Залп стал третьим прозвучавшим в честь медучреждения, его сделал главврач Анатолий Завражнов, сообщается в Telegram-канале больницы.

Также впервые за 105 лет в Мариинской больнице провели божественную литургию, в которой приняли участие врачи, медсестры и другие сотрудники. Богослужение провел отец Варсонофий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, пишет телеканал «‎78».

Ранее в этот же день сообщалось, что в Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 13 июня из-за празднования Дня России.