В Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 13 июня
В Санкт-Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 13 июня из-за празднования Дня России, сообщает в пресс-служба «Мостотреста».
Согласно постановлению «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», развод мостов не осуществляется в нерабочие праздничные дни РФ.
Как отмечает телеканал «78», при наличии изменений информацию можно будет узнать на сайте «Мостотреста» или в мобильном приложении «Мосты Петербурга».
Ранее в этот же день сообщалось, что пункт досмотра площадью 160 кв. м пристроят к арке главных ворот Зимнего дворца в Петербурге.