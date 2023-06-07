Мотоциклистка пострадала в ДТП с участием легковушки в Рязани
В Рязани в результате столкновения с легковым автомобилем пострадала мотоциклистка. Об этом сообщает региональное УМВД.
Авария произошла вечером 6 июня на 188-м км федеральной трассы М-5 «Урал». Предварительно установлено, что 28-летний житель Рязани за рулем Renault Logan не пропустил мотоцикл, которым управляла 47-летняя жительница Подвязья, пишет РИА «7 новостей».
В результате столкновения мотоциклистка получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь, уточняет 62INFO.ru.
По факту ДТП организована проверка, обстоятельства устанавливаются.
3 июня серьезное ДТП с участием мотоцикла и такси произошло в городе Гай Оренбургской области. Мотоциклиста госпитализировали с тяжелыми травмами, водитель легкового автомобиля не пострадал.