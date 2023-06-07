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Боевик «Неудержимые 4» со Сталлоне выйдет в официальный прокат в России

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Фото: Global Film
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Четвертая часть боевика «Неудержимые» с Сильвестром Сталлоне выйдет в официальный прокат в российских кинотеатрах. Об этом в среду, 7 июня, сообщила кинопрокатная компания Global Film на странице в соцсети «ВКонтакте».

Компания также прикрепила к посту локализованный постер фильма. Премьера франшизы состоится 21 сентября.

Для Сталлоне, исполнившего роль наемника Барни Росса, четвертая часть станет последней.

Помимо него, к своей роли наемника Ли Кристмаса вернулся Джейсон Стэйтем. Кроме того, в актерский состав продолжения «Неудержимых» вошли Меган Фокс, Энди Гарсиа, Ико Уайс и рэпер 50 Cent.

По сюжету в команду элитного отряда наемников на службе ЦРУ набирают новобранцев, но они попадают в плен при выполнении операции. Ли Кристмас предстоит в одиночку освободить команду бойцов и параллельно спасти мир от глобальной катастрофы.

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О работе над «Неудержимыми 4» стало известно 30 августа 2022 года.

Съемки «Неудержимых 4» были анонсированы еще в 2014 году, однако провалившаяся в прокате третья часть киноленты и последующий конфликт между Сталлоне и продюсерами затянули процесс. Ситуация дошла до того, что его участие оказалось под вопросом. Тогда актер Арнольд Шварценеггер заявил, что не будет сниматься в продолжении «Неудержимых», если проект покинет Сталлоне. В итоге конфликт удалось урегулировать.

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