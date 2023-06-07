Ульяновский ФК «Волга» нанял нового тренера

Футбольный клуб «Волга» из Ульяновска подписала трехгодичный контракт с тренером Андраником Бабаяном, рассказал в среду, 7 июня, директор команды Михаил Наволокин.

По его словам, руководство клуба рассматривала пять кандидатур — проводили консультации, интересовались мнениями и собирали отзывы. Предметный разговор вели с тремя специалистами. Как подчеркнул Наволокин, на переговорах обсуждается не только зарплата, но и условия для подготовки, быт и комплектация команды

«Видение Андраника Александровича всего процесса в общем и целом показалось нам наиболее подходящим. К тому же Бабаян сразу представил подробный план подготовки к сезону», — сказал директор, его цитату приводит ulpravda.ru.

Реализовывать свои планы Бабаян начнет с 18 июня, когда приедет в Ульяновск из Астрахани. В последние годы он работал в футбольном клубе «Волгарь». Ближайшей целью нового тренера «Волги» станет возвращение команды в первую лигу чемпионата России и закрепление на этих позициях.

В начале марта РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тыс. рублей за брошенный на футбольное поле банан. Инцидент произошел в четвертьфинальном матче «Пути регионов» Кубка России против петербургского «Зенита».