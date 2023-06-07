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Финансист рассказала о способах накопить деньги

Финансист Янбаева призвала не экономить на здоровье и образовании
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Фото: Global Look Press/dpa/Monika Skolimowska
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Экономия финансов не должна сводиться к аскетизму, и секрет грамотного формирования сбережений заключается в разумном потреблении и грамотной расстановке приоритетов. Так, экономия на здоровье и образовании чреваты только большими потерями в будущем. Об этом финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева рассказала в среду, 7 июня.

«К той же категории можно отнести и экономию на качественных вещах, чтобы не получилось как в крылатой пословице: «Скупой платит дважды». А вот на одежде экономия вполне возможна, если подходить к вопросу взвешенно и рационально», — сказала Янбаева в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт отметила, что детская одежда съедает существенную часть семейного бюджета. Однако можно покупать приличные брендовые вещи на гаражных распродажах или у байеров, где цена на них порой в 10 раз ниже.

По словам финансиста, здоровый образ жизни также поможет сэкономить. Например, бросив курить, можно сберечь около 3 тыс. рублей в месяц.

«В год это уже 36 тыс. — весьма серьезная сумма, которую можно потратить с пользой. Ограничив потребление алкоголя, экономию можно существенно увеличить, поэтому серьезно подумайте об отказе от вредных привычек», — сказала она.

Янбаева посоветовала обратить внимание на действующие программы господдержки. Они помогут существенно сэкономить на крупных покупках. Финансист напомнила о действии ряда программ по льготному ипотечному кредитованию, автокредитованию и программы трейд-ин.

Эксперт отметила, что считает дебетовые карты и программы, которые предлагают сами банки, еще одним способом разумной экономии.

«Достаточно обзавестись картой с кешбэком. С помощью этой функции можно вернуть обратно часть потраченных денег, а в некоторых банках еще и процент на остаток начисляется. В итоге за месяц можно вернуть до 5% от потраченной суммы», — сказала она.

Финансист подчеркнула, что здоровая экономия начинается с ведения учета расходов и доходов. Главное здесь, по ее словам, регулярность. Для этого нужно ежедневно записывать свои доходы и траты. Это позволит оценить рациональность расходов, понять, какие категории трат можно сократить. После этого будет гораздо проще распределить бюджет и начать откладывать, например, на отпуск, заключила финансист.

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Накануне финансовый аналитик Ольга Сабитова также рассказала, что первое, с чего нужно начать, — это контроль расходов. Следует завести специальную таблицу, в которую будут заноситься все траты, сообщает телеканал «360».

Ранее, 30 мая, эксперты рассказали, как можно сэкономить на выпускном для школьника. По словам специалистов, сэкономить на выпускном можно, организовав общее мероприятие для учеников разных школ.

Еще один выгодный вариант для родителей — договориться с администрацией школы и организовать празднование там, чтобы сэкономить на аренде помещения и на еде.

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