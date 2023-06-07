К 2030 году 97% домохозяйств будут обеспечены интернетом

К 2030 году широкополосным доступом в интернет планируется обеспечить 97% российских домохозяйств. Об этом стало известно по итогам встречи Владимира Путина с главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским. Кроме того, продолжается работа над магистральными каналами — в частности, удалось проложить подводный кабель с Камчатки на Чукотку. О том, как в стране идет цифровизация и насколько за последние годы изменились Госуслуги — в материале «Известий».

О чем говорилось на встрече

Владимир Путин в начале встречи заметил, что «Ростелеком» — крупнейший оператор связи в стране и интегрированный провайдер цифровых решений: «Работой вашей компании охвачены практически все сегменты рынка». Михаил Осеевский заметил, что хорошие показатели вопреки санкциям стали следствием масштабных инвестиций (более 500 млрд рублей за последние годы), а также стратегии по диверсификации и замещению импорта.

Сейчас ведется работа по обеспечению широкополосного доступа в интернет. По прогнозам главы «Ростелекома», в 2030-м этот показатель должен достичь 97% домохозяйств. Для этого компания продолжает развивать сети оптических каналов: за 2022-й их было проложено свыше 77 тыс. км, что дало возможность подключить более 900 тыс. квартир и домов.

Продолжается реализация проекта «Устранение цифрового неравенства», который предполагает обеспечение связью небольших населенных пунктов. Компания завершила масштабный проект развития магистральной инфраструктуры на Дальнем Востоке. В частности, был проложен подводный кабель (более 2 тыс. км) с Камчатки на Чукотку. И уже сейчас, по словам собеседника президента, жители Чукотки могут пользоваться услугами того же качества и по тем же ценам, что и в других дальневосточных регионах.

Компания не отказывается и от международных проектов, включая магистральный канал «Запад — Восток». «Мы от западной границы дошли до Москвы и в течение следующих трех лет планируем выйти на восточную границу. Самое главное, что интерес к этому проекту наших азиатских партнеров не снизился <...>, поскольку самый короткий путь из Азии в Европу лежит через нашу территорию», — уточнил Осеевский.

Вместе с тем, он рассказал и о новой версии портала «Госуслуги», позволившей увеличить число зарегистрированных пользователей до 100 млн. К тому же, возросло и количество самих услуг — с 33 в 2019 году до 483 сегодня.

Михаил Осеевский сообщил, что в области здравоохранения действуют новые решения как для Минздрава, так и для ФОМС и ФМБА. При этом с момента запуска уже более 35 млн человек получили полисы ОМС через портал в электронном виде. «Хотел бы также отметить запуск нового регистра доноров костного мозга — такого продукта не было. Сегодня уже более 22 тыс. человек высказали желание стать донорами», — уточнил он.

Еще один важный проект — цифровизация Росреестра. По словам главы «Ростелекома», с 1 марта каждый россиянин может в течение нескольких секунд бесплатно получить информацию и выписку обо всех объектах недвижимости, которыми он владеет. Ежедневно пользуются этими услугами от 15 до 20 тыс. человек.

Кроме того, сейчас ведется работа над созданием социального казначейства, что позволит получать «дистанционно, безбумажно и проактивно» социальные услуги. «Платформа уже разработана. В этом году планируется ее внедрение во всех регионах РФ. Хотел бы также отметить, что это крупнейший в мире проект цифровой трансформации социальной сферы», — подытожил собеседник президента.