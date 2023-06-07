Второе высшее образование в 2023 году — что нужно знать

Второе высшее образование — это обучение с освоением новой специальности без привязки к уже имеющейся. Получить его можно в любое время после первого, даже через 10-15 лет. О том, зачем нужно второе высшее образование и во сколько оно обойдется, читайте в материале «Известий».

Стоит ли получать второе высшее образование в 2023 году

Получение второго высшего образования не обязательно, так как обычно одного диплома вполне достаточно. Однако в некоторых случаях оно может оказаться полезным.

Например, человек недоволен освоенной специальностью и хочет ее сменить. Это можно сделать, поступив в магистратуру или на второе высшее образование. Разница в том, что магистратура рассчитана на продолжение обучения и углубление уже имеющихся навыков, тогда как второе высшее — это освоение специальности с нуля. Но в обоих случаях полученный диплом позволит в дальнейшем получить работу в выбранном направлении.

Иногда второе высшее нужно, чтобы обновить знания, так как программа, освоенная несколько лет назад, потеряла актуальность и полученных с ее помощью знаний уже недостаточно в современных реалиях.

Бывают ситуации, когда второе высшее нужно для более эффективного выполнения работы. Так, некоторым работодателям требуются специалисты с несколькими компетенциями, например экономисты со знанием юриспруденции или архитекторы с навыками программирования.

В таких случаях работодатель может отправить сотрудника получать второе высшее образование или сразу нанять человека с необходимым набором навыков. Иногда сотрудник сам решает, что для более эффективного исполнения обязанностей ему нужно второе высшее образование.

Помимо этого, второе высшее образование часто получают «для себя», чтобы расширить кругозор в интересующей сфере или получить нужную квалификацию. Например, писатель получает дополнительное психологическое образование, чтобы лучше понимать, как построить взаимодействие героев. Еще один пример — человек продает свои изделия в интернете, и ему нужно образование менеджера, чтобы расширять бизнес.

Второе высшее образование в 2023 году — как получить

Получить второе высшее образование зачастую легче, чем первое. Обучение длится чуть меньше, обычно около трех лет, так как студенту не нужно осваивать общие дисциплины, преподаваемые на начальных курсах.

Кроме того, для поступления обычно нужно только предоставить диплом об уже полученном образовании. В редких случаях абитуриенту потребуется пройти собеседование, тестирование или сдать вступительный экзамен.

Второе высшее образование в 2023 году — стоимость

Стоимость второго высшего образования зависит от статуса учебного заведения и формы обучения — очной, заочной или очно-заочной.

Так, в МГУ имени Ломоносова получение второго высшего образования по заочной форме обойдется в среднем в 250 тыс. рублей в год, а в МГТУ имени Баумана — в 190 тыс. рублей в год.

Гораздо более дешевые варианты обучения предлагают коммерческие вузы. Получить второе высшее образование по заочной форме там можно в среднем за 35-90 тыс. рублей в год.

Второе высшее образование в 2023 году — заочно

Заочная форма обучения является самой распространенной для второго высшего образования, так как студенты с дипломами бакалавра, магистра или специалиста зачастую уже имеют постоянную работу.

Кроме того, студенты, получающие второе образование, учатся по отдельным программам, так как им не надо осваивать общие дисциплины. Не все вузы могут позволить себе создавать отдельные группы учащихся, получающих второе высшее, на дневном отделении, поэтому гораздо проще взаимодействовать с такими студентами заочно.

Второе высшее образование в 2023 году — дистанционно

Абитуриент может получить второе высшее образование дистанционно. Такой формат подходит тем, кто совмещает учебу с работой и не имеет возможности постоянно приезжать в вуз. Кроме того, дистанционное обучение зачастую дешевле, чем очное и даже заочное. При этом в дипломе выпускника будет указано, что он прошел обучение в заочной форме с применением дистанционных технологий.

Второе высшее образование в 2023 году — бесплатно

В большинстве случаев получить второе высшее образование бесплатно нельзя, так как, согласно российскому законодательству, гражданин имеет право только на одно бесплатное высшее образование. То есть, после бакалавриата можно поступить на бюджет в магистратуру, однако начать обучение по другой бакалаврской программе получится только за деньги.

Тем не менее, если после получения первого высшего образования гражданин был признан инвалидом I, II или III группы, он получает право на второе среднее профессиональное или высшее образование за счет бюджетных средств.

Военнослужащие, окончившие военный вуз, также вправе после этого поступить на бюджет в гражданский университет.

Кроме того, 2 июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал поправки к закону «Об образовании», согласно которым, можно бесплатно получить второе высшее образование в области искусства. Так, учиться на бюджете смогут режиссеры театра и кино, художественные руководители оркестров и хоров, композиторы, звукорежиссеры, литературные работники и переводчики.

Второе высшее образование в 2023 году — по целевому направлению

Обучение по целевому направлению — это поступление в вуз на бюджет при заключении договора с заказчиком (будущим работодателем студента). В таком случае заказчик платит учащемуся стипендию, предоставляет общежитие, компенсирует траты на проезд. Однако это делается не просто так, после окончания обучения молодой специалист должен будет отработать на заказчика не менее трех лет.

Единого мнения среди юристов о том, можно ли получить второе высшее образование по целевому направлению нет. Одни ссылаются на то, что целевое обучение считается бюджетным, а значит получить таким образом второе высшее нельзя. Другие указывают на то, что если работодатель готов оплатить получение такого образования, то целевое обучение вполне возможно.

В связи с этим конкретные случаи получения второго высшего образования по целевому направлению следует обсуждать с работодателем и руководством учебного заведения.