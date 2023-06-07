Почти половина исследованных в ЕАО клещей оказались инфицированы

В ЕАО за прошедшую неделю в медицинские организации обратились 319 человек, пострадавших от укусов клещей, из них 116 детей. Это почти на 43% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Таковы данные регионального Роспотребнадзора, которые приводит ИА EAOMedia.

За минувшую неделю специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» исследовали 108 клещей, в том числе снятых с людей. Инфицированность насекомых клещевым иксодовым боррелиозом составила 48%. Вирус КВЭ при этом обнаружен не был.

Ранее, 6 июня, сообщалось о фиксации в Приморском крае первого в этом году случая клещевого энцефалита. В Роспотребнадзоре отмечают повышенную активность вредителей в этом сезоне. В общей сложности в медицинские учреждения с укусами клещей обратились 3554 человека, в том числе 920 детей.