Пункт досмотра пристроят к арке главных ворот Зимнего дворца в Петербурге

В арку главных ворот Зимнего дворца в Санкт-Петербурге встроят пункт досмотра площадью 160 кв. м. Об этом 7 июня сообщила газета «Деловой Петербург».

На сайте Минкульта РФ размещен акт историко-культурной экспертизы проекта, согласно которому должен быть возведен сборно-разборный пункт досмотра длиной 19,5 м, шириной 12,6 м и высотой 3,2 м.

Павильон должен занять центральный пролет арки, иметь помещение для металлоискателей и просвечивающих рамок, а также помещение углубленного досмотра и пост охраны. Заказчиком проекта является Государственный Эрмитаж.

21 марта 2023 года Эрмитаж вошел в топ-99 достопримечательностей мира. Первое место досталось зданию парламента Венгрии. Вторым в списке стал парижский Диснейленд. Российский Эрмитаж занял 78-ю строчку рейтинга, набрав 5,55 балла. Петербургский музей обогнал Тайм-сквер и Китайскую стену, а также Голубую мечеть в Стамбуле.

Эрмитаж — один из самых крупных художественных музеев мира. Комплекс состоит из шести зданий, в которых для посетителей открыто 365 выставочных залов. Только в 2022 году Эрмитаж посетили 2,8 млн человек.