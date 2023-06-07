Директор турфирмы признал вину по делу о гибели девяти человек на Камчатке

Директор новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» Андрей Степанов признал свою вину по делу о гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета (СК) РФ по Камчатскому краю.

«В ходе следствия организатор небезопасной туристической услуги признал вину в инкриминируемом ему преступлении, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц», возбужденного против Степанова, завершено.

Установлено, что директор компании для организации восхождения на Ключевскую сопку нанял двух гидов, не имевших достаточной подготовки. При этом, зная, что путешествие будет опасное, он отправил туристическую группу в гору без утвержденного маршрута и без получения от руководства природного парка разрешения на посещение сопки.

Также была установлена вина погибшего инструктора. Он нарушил требования техники безопасности, сцепив всех участников группы одной альпинистской веревкой, из-за чего все участники спуска сорвались и погибли.

Группа туристов, состоящая из 12 человек, в том числе двух гидов, 3 сентября совершала восхождение на вершину вулкана Ключевской. На отметке 3300 м трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. На отметке 4158 м несколько человек сорвались в пропасть. Погибли девять человек, их тела эвакуировали с вулкана. Оставшихся в лагере туристов удалось спасти.

7 сентября суд арестовал директора новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова на два месяца по делу о гибели людей на Ключевской сопке. Свою вину директор не признал. Также 17 ноября суд арестовал гида, участвовавшего в восхождении туристов на Ключевской вулкан.