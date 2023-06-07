Реклама
Прямой эфир
Мир
Минобороны Германии поручило отправить на Украину 20 БМП Marder
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения двух граждан КНДР во Владивостоке
Мир
Байден пообещал помощь Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС
Мир
Такер Карлсон допустил причастность Киева к инциденту на Каховской ГЭС
Мир
Додик заявил о попытках британских спецслужб свергнуть Вучича
Армия
Танкисты ЗВО поддержали наступление ВС РФ на купянском направлении
Общество
Бастрыкин поставил на контроль расследование разрушения Каховской ГЭС
Мир
Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области
Мир
Дипломаты посольства РФ в США возложили цветы к памятнику Пушкину
Мир
На Западе увидели признаки начала контрнаступления ВСУ
Мир
Захарова назвала «пропагандистским перформансом» демонстрацию Т-72 в Амстердаме
Мир
Поляки обеспокоились появлением товаров с изображением Бандеры в Кракове

Директор турфирмы признал вину по делу о гибели девяти человек на Камчатке

Глава турфирмы признал вину в гибели туристов на Ключевском вулкане в 2022 году
0
Фото: СК России по Камчатскому краю
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» Андрей Степанов признал свою вину по делу о гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета (СК) РФ по Камчатскому краю.

«В ходе следствия организатор небезопасной туристической услуги признал вину в инкриминируемом ему преступлении, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц», возбужденного против Степанова, завершено.

Установлено, что директор компании для организации восхождения на Ключевскую сопку нанял двух гидов, не имевших достаточной подготовки. При этом, зная, что путешествие будет опасное, он отправил туристическую группу в гору без утвержденного маршрута и без получения от руководства природного парка разрешения на посещение сопки.

Также была установлена вина погибшего инструктора. Он нарушил требования техники безопасности, сцепив всех участников группы одной альпинистской веревкой, из-за чего все участники спуска сорвались и погибли.

Высотный риск: почему произошла трагедия на Ключевской Сопке
Сопровождавшие альпинистов гиды могли не обладать опытом покорения столь сложной высоты, предполагают эксперты

Группа туристов, состоящая из 12 человек, в том числе двух гидов, 3 сентября совершала восхождение на вершину вулкана Ключевской. На отметке 3300 м трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. На отметке 4158 м несколько человек сорвались в пропасть. Погибли девять человек, их тела эвакуировали с вулкана. Оставшихся в лагере туристов удалось спасти.

7 сентября суд арестовал директора новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова на два месяца по делу о гибели людей на Ключевской сопке. Свою вину директор не признал. Также 17 ноября суд арестовал гида, участвовавшего в восхождении туристов на Ключевской вулкан.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023