Реклама
Прямой эфир
Мир
Под Донецком нашли двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком
Мир
В Польше разгорелся скандал из-за отказа отдать стиральную машину украинцам
Общество
Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Мир
В США Зеленского назвали «грязным актером» после обвинений в адрес России
Мир
Байден отверг заявление Зеленского об упавшей в Польше ракете
Мир
Шерпа России заявила об окончании доминирования голоса G7 в «большой двадцатке»
Мир
Британская разведка обвинила Китай в слежке за политиками
Мир
Посол допустил госвизит Си Цзиньпина в Россию в следующем году
Мир
Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики страны
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
Воздушная тревога объявлена на востоке и юге Украины
Армия
Новейший морской тральщик «Петр Ильичёв» вошел в состав Тихоокеанского флота

Суд арестовал участвовавшего в восхождении туристов на Ключевской вулкан гида

Суд арестовал гида, участвовавшего в восхождении туристов на Ключевской вулкан, где в сентябре погибли девять человек
0
Фото: Пресс-служба суда
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд арестовал на два месяца гида, участвовавшего в восхождении туристов на Ключевской вулкан, где в сентябре погибли девять человек. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

Высотный риск: почему произошла трагедия на Ключевской Сопке
Сопровождавшие альпинистов гиды могли не обладать опытом покорения столь сложной высоты, предполагают эксперты

Мужчина будет содержаться под стражей до 15 января 2023 года. Он проходит подозреваемым по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть девяти человек.

О задержании 30-летнего гида стало известно днем ранее. Следователи установили, что он участвовал в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка и сопровождал их на туристическом маршруте.

7 сентября суд арестовал директора новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова на два месяца по делу о гибели людей на Ключевской сопке. Свою вину директор не признал.

Группа туристов, состоящая из 12 человек, в том числе двух гидов, 3 сентября совершала восхождение на вершину вулкана Ключевской. На отметке 3300 м трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. На отметке 4158 м несколько человек сорвались в пропасть. Погибли девять человек, их тела эвакуировали с вулкана. Оставшихся в лагере туристов удалось спасти.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022