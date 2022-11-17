Суд арестовал участвовавшего в восхождении туристов на Ключевской вулкан гида

Суд арестовал на два месяца гида, участвовавшего в восхождении туристов на Ключевской вулкан, где в сентябре погибли девять человек. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

Мужчина будет содержаться под стражей до 15 января 2023 года. Он проходит подозреваемым по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть девяти человек.

О задержании 30-летнего гида стало известно днем ранее. Следователи установили, что он участвовал в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка и сопровождал их на туристическом маршруте.

7 сентября суд арестовал директора новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова на два месяца по делу о гибели людей на Ключевской сопке. Свою вину директор не признал.

Группа туристов, состоящая из 12 человек, в том числе двух гидов, 3 сентября совершала восхождение на вершину вулкана Ключевской. На отметке 3300 м трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. На отметке 4158 м несколько человек сорвались в пропасть. Погибли девять человек, их тела эвакуировали с вулкана. Оставшихся в лагере туристов удалось спасти.