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«Война и мир» стала самой популярной цифровой книгой в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Война и мир» Льва Толстова 6 июня заняла первое место в рейтинге самых популярных цифровых книг. Об этом сообщил сервис цифровых книг «Литрес».

Отмечается, что в цифровой версии книгу скачали 74 тыс. раз.

Второе место занимает «Преступление и наказание» Федора Достоевского — 64 тыс. скачиваний.

В прошлом году лидером рейтинга стал роман «Идиот» Достоевского, который теперь расположился на пятой строчке. Также в десятку впервые попала «Капитанская дочка» Александра Пушкина.

Ранее, 1 марта, глава департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев рассказал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обсуждает с Министерством культуры идею включения в программу «Пушкинской карты» электронных книг.

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