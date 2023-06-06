Подросток впал в кому после ДТП с дочерью Пореченкова в Москве

Подросток, пострадавший в ДТП с участием дочери российского актера Михаила Пореченкова, находится в состоянии комы в одной из больниц Москвы. Об этом 6 июня рассказал «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, у пострадавшего серьезные травмы. Врачи диагностировали многочисленные переломы и серьезную травму головы, добавил источник.

Подростку 16 лет. Он находится в реанимации без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Дочь актера Михаила Пореченкова Мария днем во вторник за рулем автомобиля Mersedes ехала по поселку Толстопальцево на западе Москвы.

Водитель иномарки решила обогнать ехавшего на скутере подростка. При маневре произошла авария. Дочь актера в ДТП не пострадала.