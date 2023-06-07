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Аналитики назвали самые популярные электромобили с пробегом в России

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Фото: ТАСС/EPA/KIYOSHI OTA
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Эксперты платформы «Авито Авто» проанализировали статистику продаж подержанных электромобилей и выяснили, что количество объявлений о их продаже в период с января по май 2023 года увеличилось на 133,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает 7 июня, в среду, пресс-служба сервиса Avito.

Как выяснилось, самым популярным и доступным подержанным электрокаром в России стал Nissan Leaf: его средняя цена составила в 2023 году 720 тыс. рублей, модель занимает 22,8% рынка в своем сегменте.

Вторым по популярности электромобилем стал Tesla Model 3, средняя цена которого составляет 3,59 млн рублей. Model 3 занимает 6,9% от общего предложения на подержанные электромобили. На третьем месте расположился Volkswagen ID.4, который занимает 4,9% сегмента, а его средняя цена составляет 3,6 млн рублей.

Кроме того, в десятку самых популярных электрокаров с пробегом на онлайн-платформе вошли такие модели, как Zeekr 1, Tesla Model Y, Volkswagen ID.6 Crozz, Tesla Model S, Hongqi E-HS9, Tesla Model X и BMW iX.

По данным исследования, жители Москвы и Подмосковья чаще всех выставляют на продажу электромобили ― доля объявлений из этих субъектов составляет 26,2% от общего количества. Также в числе лидеров оказались такие регионы, как Приморский край (17,7%), Амурская область (6,4%), Краснодарский край (6%) и Новосибирская область (4,7%).

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5 июня на российском рынке появились китайские электрокары Ora Ballet Cat в ретростиле. Пятидверный хетчбэк Ora своим силуэтом напоминает Volkswagen New Beetle первого-второго поколений. Длина электромобиля ― 4401 мм, ширина ― 1867 мм, высота ― 1633 мм, а размер колесной базы составляет 2750 мм.

Ora Ballet Cat поставляется с электродвигателем, который развивает мощность до 171 л.с. Максимальная скорость хетчбэка ― 155 км﻿/﻿ч. Запас хода от одной зарядки составляет 401 км. Время зарядки батареи от бытовой розетки составляет восемь часов.

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