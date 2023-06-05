На российском рынке появились китайские электрокары Ora в ретростиле

Дилеры из Амурской области и Подмосковья завезли китайские электромобили Ora Ballet Cat, сообщает 5 июня «Газета.Ru».

Пятидверный хетчбэк Ora своим силуэтом напоминает Volkswagen New Beetle первого-второго поколений. Длина электромобиля ― 4401 мм, ширина ― 1867 мм, высота ― 1633 мм, а размер колесной базы составляет 2750 мм.

Ora Ballet Cat поставляется с электродвигателем, который развивает мощность до 171 л.с. Максимальная скорость хетчбэка ― 155 км﻿/﻿ч. Запас хода от одной зарядки составляет 401 км. Время зарядки батареи от бытовой розетки составляет восемь часов.

Из дополнительных функций автомобиль предлагает систему мультимедиа с сенсорным дисплеем, люк, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также кресла водителя и пассажира с вентиляцией и массажем.

Бренд Skywell, принадлежащий китайскому производителю BYD, 30 мая объявил цены на гибрид HT-i. В версии Comfort гибрид получит такие опции, как 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодную оптику, датчики света и дождя, электропривод двери багажника, панорамную крышу, климат-контроль, обогрев передних сидений, две подушки безопасности, камеру заднего вида с динамической разметкой, передние и задние парктроники, а также системы контроля усталости водителя и динамической стабилизации. Цены на Skywell HT-i в комплектации Comfort начинаются от 3 990 000 рублей.