Здание школы № 63 отремонтируют в Ижевске к 1 сентября

В Ижевске (Удмуртия) до начала учебного года планируют завершить капитальный ремонт школы № 63. Об этом сообщает городская администрация.

Подрядчиком выступает ООО СК «Теплоника». Сейчас он монтирует электропроводку и инженерные коммуникации, завершает демонтажные работы и установку новых окон, готовится к покраске стен и замене полов, пишет ИА «Сусанин».

«Работы идут в графике. Демонтажные работы завершаются, и подрядчик приступает к основному блоку строительных работ. Уже проведена закупка оборудования, поставка ожидается не позднее середины августа», — рассказала и.о. начальника городского управления образования Наталья Гвоздкова.

По словам директора школы Светланы Борисовой, учебное заведение открылось в 1960 году. Капитальный ремонт с тех пор в нем ни разу не проводился.

После обновления в здании школы откроют центр российского движения детей и молодежи, центр робототехники, центр современных технологий и профориентации, центры естественных наук, информационно-библиотечный центр, психолого-профилактический центр.