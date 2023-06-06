На торги выставили письмо автора «Властелина колец» Джона Толкина

Письмо автора «Властелина колец» выставлено на торги. Начальная цена лота составит около $15 тыс. Толкин сравнивает себя в письме с персонажем-хоббитом, передает телеканал «Известия». Автор признался в своей робости и мечтах о безлюдных странах. Торги организует аукционный дом Bonhams 22 июня.

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